Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом

Следствие просит отправить под домашний арест семью блогеров Валерию и Артема Чекалиных из-за нарушения вынесенной ранее меры пресечения. Об этом сообщает Следственный комитет.

Супруги вопреки запрету пользовались интернетом. Кроме того, им было запрещено общаться со свидетелями уголовного дела, не являющимися родственниками.

«Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», — говорится в сообщении.

Прежде блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.), проходящую по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов, застукали с телефоном. Сидя в ресторане, она в одной руке держала кальян, а в другой — телефон. Можно было заметить, как она отправляет кому-то сообщения в мессенджере.

Кроме того, в середине июня Чекалину заметили на закрытом праздновании Дня рождения модели Алины Акиловой в ночном клубе Rodina Moskva.

Валерию и Артема заподозрили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников. Известно, что Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных на сумму более чем 311 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных.