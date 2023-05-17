Телефон в руках, кальян в зубах: блогер Лерчек нагло наплевала на постановление суда

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51

Suреr.ru: блогер Лерчек нарушила постановление суда

Телефон в руках, кальян в зубах: блогер Лерчек нагло наплевала на постановление суда

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Интернет-знаменитость, похоже, продолжает заниматься привычными делами.

Блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), проходящую по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов, застукали с телефоном. Видимо, интернет-знаменитость продолжает себе ни в чем не отказывать, несмотря на запрет суда пользоваться смартфоном и соцсетями на время расследования. Super.ru опубликовал подтверждающие кадры.

Корреспонденты издания проследили за блогером — сидя в ресторане Чекалина в одной руке держала кальян, а в другой телефон. На кадрах можно заметить, как она отправляет кому-то сообщения в мессенджере.

Лерчек и ее супруга Артема заподозрили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников. Известно, что Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных на сумму более чем 311 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из интернет-знаменитостей попал под проверку налоговой.

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