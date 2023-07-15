«Мучает себя диетами»: художник Сафронов назвал причину госпитализации Дроздова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 73 0

Художник Сафронов: Николай Дроздов попал в больницу из-за проблем с желудком

«Мучает себя диетами»: художник Сафронов назвал причину госпитализации Дроздова

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Телеведущий пробудет в стенах больницы под наблюдением врачей еще несколько дней. Что же с ним произошло?

Телеведущий Николай Дроздов недавно попал в одну из больниц Москвы после ухудшения самочувствия. Стали появляться разные версии: то ли у него начались воспалительные процессы внутренних органов, то ли он просто отравился или же просто находится на плановом обследовании. За знаменитого зоолога волнуются его близкие, коллеги и поклонники. Художник Никас Сафронов не исключение. Он связался с супругой Дроздова и узнал, в каком состоянии сейчас находится всенародный любимец. В беседе с изданием KP.RU художник поспешил всех успокоить — с Дроздовым сейчас все в порядке, но до этого ему действительно было плохо.

Как оказалось, в день госпитализации телеведущий был в офтальмологической клинике. Там ему сделали легкую коррекцию зрения. Самочувствие было хорошим, в клинике он выпил четыре чашки какао. Неважно себя почувствовал, когда уже вернулся домой. По его мнению, боли начались в области желудка. Жена настояла на вызове «скорой помощи» и госпитализации.

«Николай Николаевич последнее время очень немного ест и, как считает его дочь, так как он мучает себя диетами, то из-за этого желудок немного сузился. Наверное, с желудком проблемы как раз из-за этого возникли», — рассказал Сафронов.

Самочувствие Дроздова медикам удалось стабилизировать, но все же было решено оставить его под наблюдением еще несколько дней.

«Сейчас он проходит процедуры, чувствует себя хорошо. Ничего страшного, все нормально — ничего критического», — подытожил он.

К слову, это не первая госпитализация Дроздова за последнее время. В конце 2022 года он сломал восемь ребер в результате неудачного падения — возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бедроса Киркорова госпитализировали.

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