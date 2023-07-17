НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата

Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Такое заявление сделали в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК). По факту случившегося возбужденно уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 17 июля. Позднее выяснилось, что в результате пострадал автомобиль, в котором передвигалась семья. Погибли женщина и мужчина, а их ребенок — несовершеннолетняя девочка — выжила буквально чудом.

В настоящий момент ребенок находится в больнице. Ей оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. На месте ЧП работает группа по расследованию особо важных дел.