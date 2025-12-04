Защита обжаловала приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Все осужденные включены в список террористов и экстремистов на территории России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Карягин Борис
Адвокаты подали апелляционную жалобу на пожизненные приговоры, которые были вынесены фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в 2022 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель Южного окружного военного суда.
«Поступила жалоба от защиты на приговор», — отметил он.
В числе осужденных Артем Азатьян*, Георгий Азатьян*, Олег Антипов*, Александр Былин*, Владимир Злоб*, Дмитрий Тяжелых*, Роман Соломко* и Артур Терчанян*.
До этого, 27 ноября, стало известно, что всех подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы. Следствие передавало, что первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк вместе с сообщниками изготовил взрывное устройство, которое замаскировал под строительную пленку. Груз доставляли на мост грузовиком с водителем. Последний не был в курсе планов организаторов теракта.
Взрыв, случившийся 8 октября 2022 года, стал причиной гибели водителя транспорта и еще четырех человек в легковом автомобиле.
При этом, 13 октября 2024 года, Малюку в заочном формате предъявили обвинение по делу об организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года. Его обвинили по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт, повлекший гибель людей».
Ранее, писал 5-tv.ru, организаторам теракта на Крымском мосту вынесли приговор.
* — включен в список террористов и экстремистов в РФ.
