Защита обжаловала приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Все осужденные включены в список террористов и экстремистов на территории России.

Что известно об осужденных по теракту на Крымском мосту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Карягин Борис

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Теракт на Крымском мосту

Адвокаты подали апелляционную жалобу на пожизненные приговоры, которые были вынесены фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в 2022 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель Южного окружного военного суда.

«Поступила жалоба от защиты на приговор», — отметил он.

В числе осужденных Артем Азатьян*, Георгий Азатьян*, Олег Антипов*, Александр Былин*, Владимир Злоб*, Дмитрий Тяжелых*, Роман Соломко* и Артур Терчанян*.

До этого, 27 ноября, стало известно, что всех подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы. Следствие передавало, что первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк вместе с сообщниками изготовил взрывное устройство, которое замаскировал под строительную пленку. Груз доставляли на мост грузовиком с водителем. Последний не был в курсе планов организаторов теракта.

Взрыв, случившийся 8 октября 2022 года, стал причиной гибели водителя транспорта и еще четырех человек в легковом автомобиле.

При этом, 13 октября 2024 года, Малюку в заочном формате предъявили обвинение по делу об организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года. Его обвинили по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт, повлекший гибель людей».

Ранее, писал 5-tv.ru, организаторам теракта на Крымском мосту вынесли приговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включен в список террористов и экстремистов в РФ.

Тема:
Теракт на Крымском мосту
27 нояб
Организаторам теракта на Крымском мосту вынесли приговор
18 авг
Машина с бомбой для теракта в Крыму прибыла с Украины транзитом через ряд стран
18 авг
ФСБ опубликовала видео задержания террористов, готовивших атаку на Крымский мост
24 июл
Пятеро граждан Украины и Грузии объявлены в розыск за теракт на Крымском мосту
14 окт
Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск по делу о подрыве Керченского моста
13 окт
Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту
24 авг
Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
26 мар
«Мы снимаем шляпы»: в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту
28 февр
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
15 дек
«Решение принято Николаем II»: Путин об истории строительства Крымского моста
+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Кормили кипятком: пациентов элитного рехаба в Подмосковье не лечили, а калечили
21:59
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
21:49
Собянин: ежегодно планируется вводить по пять-шесть новых станций метро
21:36
Посольство РФ отвергло обвинения в причастности России к инциденту в Солсбери
21:28
Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят
21:20
В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Роль Волан-де-Морта в новом сериале может достаться темнокожей женщине
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости