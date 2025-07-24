Пятеро граждан Украины и Грузии объявлены в розыск за теракт на Крымском мосту

Пять человек, имеющих гражданство Украины и Грузии, объявлены в международный розыск в связи с расследованием взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По версии следствия, организатором атаки была Служба безопасности Украины (СБУ). Установлено, что действия координировались руководителем ведомства Василием Малюком*. Участники группы изготовили взрывное устройство на территории Украины и замаскировали его под груз с полиэтиленовой строительной пленкой.

Заряд был доставлен на территорию России с использованием подставных лиц и оформленных по поддельным документам транспортных маршрутов. При срабатывании устройства погиб водитель грузовика, а также четверо человек, находившихся в легковом автомобиле рядом с местом взрыва.

Следственный комитет продолжает расследование. Разыскиваемым грозит обвинение в организации и исполнении террористического акта. В декабре 2024 года материалы по делу в отношении восьми обвиняемых были переданы в суд. Все фигуранты отрицают причастность к преступлению. Заседания проходят в закрытом режиме.

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* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов.