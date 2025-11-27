Организаторам теракта на Крымском мосту вынесли приговор

Фигурантов уголовного дела по подрыву Крымского моста в 2022 году Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко* и Артура Терчаняна* признали виновными. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил всем пожизненное лишение свободы с отбыванием части срока в тюрьме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Следствие установило, что подсудимые в период с 3 марта по 2 августа 2022 года вошли в состав организованной преступной группы, преследовавшей цель совершения теракта на Крымском мосту. У каждого из подсудимых была своя роль в злодеянии, и все приняли участие в реализации плана.

Результатом продуманных и спланированных действий членов организованной группы стало приведение самодельного взрывного устройства (СВУ) в действие 8 октября 2022 на Крымском мосту.

Произошедший взрыв стал причиной гибели пяти потерпевших, в числе которых был неосведомленный о преступном плане водитель, который вез СВУ на грузовом автомобиле. Также проезжавшая на автомобиле с родителями по Крымскому мосту несовершеннолетняя девочка получила множественные ранения. Учитывался и причиненный имущественный ущерб России, физическим и юридическим лицам страны.

В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с преступников, по искам потерпевших, судом взыскано более семи миллиардов рублей.

Теракт на Крымском мосту

Осужденные совершили теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Следствию стало известно, что взрыв исходил из грузовика. Это спровоцировало пожар в семи топливных баках, а также обрушение пары шоссейных пролетов конструкции. Пять человек погибли в результате подрыва.

По версии следствия, основным координатором теракта выступал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*. Взрывное устройство было скрыто в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой. Его отправили из порта Одессы в болгарский город Русе в начале августа 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что машина с бомбой для теракта в Крыму прибыла с Украины транзитом через ряд стран.

* — внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.