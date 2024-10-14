Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск по делу о подрыве Керченского моста

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Украины Сергея Андрейченко и гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Их подозревают в причастности к подрыву Керченского (Крымского) моста в 2022 году. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на данные из материалов дел обвиняемых.

В документах отмечается, что дело выделено 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ в отношении Инасаридзе, обвиняемого в совершении теракта, повлекшего смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса (УК) РФ), незаконном приобретении взрывчатки группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 222.1), а также контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (часть 3 статьи 226.1).

Андрейченко обвиняется в совершении теракта, повлекшего смерть человека, и приобретении взрывчатки. Также в материалах дела говорится о помощи упомянутым лицам «неустановленных соучастников». Ранее о причастности иностранных граждан, в том числе Инасаридзе и Андрейченко, агентству рассказывали представители Центра общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Гражданин Грузии арестован заочно.

Подрыв грузовика на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022-го. От машины пламя перекинулось на соседний грузовой поезд, воспламенились цистерны. Погибли четыре человека, обрушились два пролета ведущей к полуострову автомобильной части моста. Как ранее писал 5-tv.ru, Москва предъявила обвинение в организации теракта главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку*.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.