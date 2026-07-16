ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала две попытки диверсии на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, для подготовки терактов украинские спецслужбы задействовали два транспортных средства. Салон микроавтобуса полностью покрыли пластичной взрывчаткой Peno, а во втором автомобиле взрывчатое вещество залили прямо в аккумулятор.

Суммарная масса изъятого составила около тонны. Взрывчатку, произведенную в Финляндии, перебрасывали на территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

За организацией атак стоит сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Жикович. Ранее на Украине его привлекли в качестве обвиняемого по делу о расправе над Анастасией Березовской — исполнительницей теракта в Монако против украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Покушение на Ермолаева произошло 29 июня. При взрыве пострадали сам предприниматель, его 13-летний сын и любовница Анна Насобина, которой оторвало ноги. 4 июля бизнесмен вышел из комы, его состояние постепенно улучшается. Тело Березовской позже нашли под Киевом, а в убийстве признался действующий сотрудник ГУР. Украинский суд арестовал по этому делу Владислава Реута и Жиковича.

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