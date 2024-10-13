Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Речь идет об атаке двух беспилотников ВСУ летом 2023 года.

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку* обвинения в организации теракта по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«У следствия имеется достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года», — говорится в публикации.

Как уточняется, обвинения ему предъявлены по статье «Теракт, повлекший гибель людей». Причастность Малюка к этому происшествию подтверждается, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. В тот день произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Второй теракт произошел в ночь на 17 июля 2023 года. Тогда два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибла супружеская пара.

На следующий день в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга