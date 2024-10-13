Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту

|
Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

ТАСС: главе СБУ Малюку* предъявили заочные обвинения в подрыве Крымского моста

Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Теракт на Крымском мосту

Речь идет об атаке двух беспилотников ВСУ летом 2023 года.

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку* обвинения в организации теракта по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«У следствия имеется достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года», — говорится в публикации.

Как уточняется, обвинения ему предъявлены по статье «Теракт, повлекший гибель людей». Причастность Малюка к этому происшествию подтверждается, в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. В тот день произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Второй теракт произошел в ночь на 17 июля 2023 года. Тогда два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибла супружеская пара.

На следующий день в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Тема:
Теракт на Крымском мосту
24 авг
Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
26 мар
«Мы снимаем шляпы»: в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту
28 февр
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
15 дек
«Решение принято Николаем II»: Путин об истории строительства Крымского моста
23 окт
«Секретная операция»: как США помогли Украине атаковать Крымский мост
14 сент
Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста для автомобилей
5 сент
«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
25 авг
«Может пораньше»: Хуснуллин раскрыл сроки завершения ремонта Крымского моста
19 авг
Глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту: все началось в октябре 2022-го
18 авг
Пустая трата: в администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Спроса нет и денег нет: Toyota объявила о прекращении поддержки ЛГБТ⁠⁠*
15:00
Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту
14:40
«Закончилось трагически»: Илья Гуров откровенно об отношениях с матерью
14:26
Умер заслуженный артист РФ Алексей Дулькевич
14:13
Более 300 боевиков и 10 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области
14:00
«Я не одинок»: SHAMAN рассказал о жизни после развода

Сейчас читают

«Играла 80-летнюю маму»: Нонна Гришаева рассказала о самой сложной роли
Не пил? Взрыв газа в Уфе прокомментировал хозяин квартиры, где все случилось
В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака