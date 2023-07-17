С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности

Ребенок получил серьезные травмы после теракта, произошедшего в ночь на 17 июля.

С девочкой, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, начали работать психологи. Как пишет Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ребенок находится в больнице под пристальным вниманием врачей.

«Девочка доставлена в медицинское учреждение, с ней работают медики и психолог. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести», — рассказала Львова-Белова.

По предварительным данным, пострадавшая ехала на отдых вместе с родителями. В результате теракта на мосту автомобиль врезался в ограждение. Мужчина и женщина погибли на месте, а их дочери чудом удалось выжить.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом, совершенным киевским режимом с помощью двух надводных беспилотников.

8 октября 2022 года Крымский мост был поврежден в результате теракта. Там взорвался грузовик со взрывчаткой: был уничтожен один из пролетов автомобильного моста и поврежден железнодорожный мост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.