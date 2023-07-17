Киеву передали ноту России о прекращении зерновой сделки с 18 июля

Посольство РФ в Минске передало Киеву ноту о прекращении зерновой сделки с 18 июля. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

По его словам, прекращение инициативы, которая превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию, полностью лежит на совести Запада.

«Как отметил президент России Владимир Путин, из всего объема пищевой продукции и зерновых, вывезенных с территории Украины, только три процента попадали в беднейшие страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса, вызванного политикой Запада. Большая поставок оседала в сытой и обеспеченной Европе. Такой перекос абсолютно неприемлем», — отметил Грызлов.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Последнее судно с грузом в рамках зерновой сделки вышло утром 16 июля из порта Одессы. На его борту — 15,3 тонны рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы, которые должны прибыть в Нидерланды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал единственное условие продления зерновой сделки.