Самое горячее лето в истории: небывалая волна жары накрыла южную Европу

Ситуация будет только ухудшаться из-за нового антициклона «Харон».

Новая волна жары накрыла южную Европу. В нескольких регионах зафиксировали рекордные температуры, в Италии уже 40 градусов.

Власти призывают жителей не покидать дома, а туристы, в основном, любуются видами фонтанов. В Греции ограничили посещение древнего Акрополя — там негде укрыться от палящего солнца.

В Испании начались лесные пожары — более четырех тысяч человек эвакуировали с острова Ла-Пальма из-за угрозы распространения огня.

Синоптики предупреждают, что ситуация по всей Европе будет только ухудшаться из-за нового антициклона «Харон». Предполагается, что это лето станет самым жарким за всю историю региона.