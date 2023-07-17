Самое горячее лето в истории: небывалая волна жары накрыла южную Европу

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Рекордные температуры зафиксировали в ряде регионов южной Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Olaf Schuelke; 5-tv.ru

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Погода

Ситуация будет только ухудшаться из-за нового антициклона «Харон».

Новая волна жары накрыла южную Европу. В нескольких регионах зафиксировали рекордные температуры, в Италии уже 40 градусов.

Власти призывают жителей не покидать дома, а туристы, в основном, любуются видами фонтанов. В Греции ограничили посещение древнего Акрополя — там негде укрыться от палящего солнца.

В Испании начались лесные пожары — более четырех тысяч человек эвакуировали с острова Ла-Пальма из-за угрозы распространения огня.

Синоптики предупреждают, что ситуация по всей Европе будет только ухудшаться из-за нового антициклона «Харон». Предполагается, что это лето станет самым жарким за всю историю региона.

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