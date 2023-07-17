Курорт с сюрпризом: чем опасна загадочная болезнь из Египта

Как на ранней стадии распознать коварный недуг и не дать ему испортить здоровье, отправившись на отдых?

Загадочная лихорадка, которую обнаружили в Египте, может быть смертельна, но от нее реально вовремя защититься. Об этом 5-tv.ru заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Вспышка неизвестной болезни произошла в одной из деревень: местные жители мучаются от высокой температуры, диареи, рвоты, ломоты в костях и головной боли. Летальный исход, отметил Кондрахин, вполне возможен, главное — заметить предвестники болезни и не довести себя до критического состояния.

«Высокое повышение температуры тела, ужасные боли в мышцах, да такие, что движения сковывает. Дальше возникает сыпь, которая может быть на туловище, потом распространяется на конечности. Чистый вид инфекционной болезни: интоксикация, слабость и общее недомогание», — рассказал врач.

Инкубационный период варьируется от семи до девяти дней. Человек может даже не знать, что болен, и заражать в это время других.

А в летнее время это особенно страшно, ведь многие туристы вернутся из Египта и даже не будут знать, больны ли они. Эксперт посоветовал следовать простым способам профилактики: мыть руки перед едой, пить через соломинку, а также в целом следить за чистотой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более тысячи человек заразились загадочной болезнью в провинции Кена в Египте.