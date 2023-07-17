В Херсонской области усилят меры безопасности для сухопутного коридора в Крым

Сухопутный коридор в Херсонской области будет защищен дополнительным средствами противовоздушной обороны (ПВО), пока по нему будут передвигаться туристы в Крым и обратно. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Безопасность обеспечивается ВС РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и всего того, что нужно на случай дурости со стороны киевского режима», — заявил он в эфире одного из федеральных каналов.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

Также известно, что в результате случившегося погибла семейная пара. Вместе с ними в машине находилась их дочь — она выжила, с ней работают психологи и медики.

Туристам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы добраться до Крыма или, наоборот, выехать из него. Например, использовать дороги новых регионов. Для водителей и пассажиров будут работать пункты пропуска: при себе нужно иметь паспорта, документы на авто, а также свидетельства о рождении детей, если они также следуют по маршруту.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проезд по сухопутному коридору на территории региона, связывающий его с Крымом, будет круглосуточным.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристам готовы безвозмездно продлевать проживание в Крыму после ЧП на мосту.