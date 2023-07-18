Перед открытием пролет дополнительно испытали, а на поврежденных участках организовали искусственное освещение.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено после теракта, произошедшего утром 17 июля. Пока оно ведется по крайней правой полосе на участке Тамань-Керчь в реверсивном режиме. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Хуснуллин добавил, что перед открытием пролет был дополнительно испытан, а на поврежденных участках организовали искусственное освещение, работающее по временной схеме. Восстановят его полностью в ближайшее время в ходе ремонтных работ.
Первые кадры движения автомобилей по переправе есть в распоряжении 5-tv.ru.
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