Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено после теракта, произошедшего утром 17 июля. Пока оно ведется по крайней правой полосе на участке Тамань-Керчь в реверсивном режиме. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что перед открытием пролет был дополнительно испытан, а на поврежденных участках организовали искусственное освещение, работающее по временной схеме. Восстановят его полностью в ближайшее время в ходе ремонтных работ.

Первые кадры движения автомобилей по переправе есть в распоряжении 5-tv.ru.