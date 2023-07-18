Трагически погиб ребенок: Григорий Лепс попросил о минуте молчания на концерте

Артист выступил в столичном «Крокус Сити Холле» в день рождения. На свое праздничное шоу он пришел с тяжелым грузом в сердце.

Народный артист РФ Григорий Лепс заговорил о смерти ребенка во время своего концерта в московском «Крокус Сити Холле», посвященного его дню 61-му рождения. После исполнения очередной композиции он обратился к залу с просьбой почтить память погибшего наследника близкого ему человека. По словам музыканта, многие звездные гости мероприятия также знакомы с семьей, переживающей страшную утрату.

«Всегда тяжеловато об этом говорить. Буквально три дня назад у моего друга, не могу об этом не сказать, случилась большая-большая трагедия. Погиб абсолютно невинный, совершенно маленький семилетний ребенок. Это такая трагедия для семьи, для его друзей, то есть для меня и еще массы присутствующих здесь ребят. Поэтому прошу всех извинить меня, но давайте помолчим вместе несколько секунд», — сказал он.

Выждав некоторое время, Лепс также обратился к военнослужащим, исполняющим свой долг в Донбассе. Следующую композицию «Я буду с тобой» он посвятил тем, кто отдал жизни за Родину, тем, кого уже нет рядом, но в памяти близких и соотечественников живы.

Григорий Лепс уже традиционно отмечает день рождения (16 июля) на сцене. В прошлом году юбилей он отпраздновал сольным концертом в «Лужниках», на этот раз собрал гостей и зрителей в «Крокусе». Многие отечественные знаменитости заняли почетные места в зале — среди них Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов, Тимати и другие. Актриса Дарья Мороз посвятила имениннику целое танцевальное представление.

Ранее, писал 5-tv.ru, Григорий Лепс публично признал вину перед бывшей супругой Анной Шаплыковой. Пара, давшая жизнь трем наследникам, развелась в 2021 году после 20 совместных лет.