«Трясет до последнего»: почему Ида Галич может забыть слова на сцене

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37 0

Ида Галич нервничает перед выходом на сцену и может забыть слова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Стоит с легкостью относиться к ошибкам, совершенным во время выступления, уверена звезда.

Ида Галич нервничает перед выходом на сцену. Об этом блогер эксклюзивно рассказала в ходе интервью в рамках VK Fest 2023.

Знаменитость уже второй год подряд ведет масштабный фестиваль. По ее мнению, нет ничего страшного, если во время своего выступления певец забыл слова, или же ведущий мероприятия не помнит имя следующего артиста, которого должен презентовать.

«Мне кажется, это абсолютно нормальная ситуация, потому что выход на сцену — это стресс. Мы все люди, и я очень сильно волнуюсь. Моя команда знает, что меня трясет до последнего», — эксклюзивно рассказала Галич корреспонденту 5-tv.ru.

Как считает блогер, во время прямого эфира может случиться все что угодно. И даже если ведущий или исполнитель совершил какие-либо ошибки, не стоит их воспринимать близко к сердцу.

«Поэтому улыбаемся, над собой пошутили, посмеялись и пошли дальше», — посоветовала Галич.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич объяснила, почему важно хвалить себя.

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