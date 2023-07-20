Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», вводящие в том числе принципы трудового воспитания. Решение принято на пленарном заседании в четверг, 20 июля.

Отмечается, что понятие «воспитание» направленно на формирование у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Так, ученики будут обязаны принимать участие в общественно полезном труде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума проголосовала за принятие поправки о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Ожидается, что новый урок появился в учреждениях уже 1 сентября 2024 года.