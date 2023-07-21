В Сирии зафиксировано воздействие систем наведения F-16 на российский самолет

Истребители F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета в Сирии. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Инцидент произошел в районе Эт-Танф.

«В очередной раз зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей „Рафаль“ „коалиции“. При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — сказал он.

Он также добавил, что за минувшие сутки удалось выявить 12 нарушений протоколов деконфликтации (предотвращение случайных столкновений войск двух стран — Прим. ред.), связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Это не первый случай провокационных действий со стороны США. Как сообщал Гуринов 18 июля, беспилотники, возглавляемой американцами международной коалиции, за сутки провели 14 несогласованных с Россией полетов над Сирией. А в районе Эт-Танф, где как раз проходят международные воздушные трассы, произошло шесть нарушений сирийского пространства.

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