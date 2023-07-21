Новое обстоятельство: адвокат Блиновской заявила о ее болезни

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 177 0

Адвокат Елены Блиновской заявила в суде о ее заболевании

Новое обстоятельство: адвокат Блиновской заявила о ее болезни

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогер проходит фигурантом по громкому делу о неуплате налогов. Поможет ли недуг избежать наказания?

Елена Блиновская больна недугом, при котором ей крайне не рекомендуется находиться дома. Как стало известно 5-tv.ru, об этом заявила адвокат блогера во время судебного заседания в Пресненском суде.

Согласно представленной справке, у Елены Блиновской есть заболевание, которое требует регулярной физической активности. Так, по словам адвоката, блогер должна проходить в день не менее 13-15 тысяч шагов.

Тем не менее, несмотря на это заявление, Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября.

С 2019 по 2021 год блогер не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему муж Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы.

Тема:
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