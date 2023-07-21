Новое обстоятельство: адвокат Блиновской заявила о ее болезни
Адвокат Елены Блиновской заявила в суде о ее заболевании
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Блогер проходит фигурантом по громкому делу о неуплате налогов. Поможет ли недуг избежать наказания?
Елена Блиновская больна недугом, при котором ей крайне не рекомендуется находиться дома. Как стало известно 5-tv.ru, об этом заявила адвокат блогера во время судебного заседания в Пресненском суде.
Согласно представленной справке, у Елены Блиновской есть заболевание, которое требует регулярной физической активности. Так, по словам адвоката, блогер должна проходить в день не менее 13-15 тысяч шагов.
Тем не менее, несмотря на это заявление, Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября.
С 2019 по 2021 год блогер не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему муж Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы.
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