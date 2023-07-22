Съемочная группа «Известий» попала под обстрел украинских террористов в зоне СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 418 0

Подробности происшествия все еще выясняются.

Съемочная группа «Известий» попала под обстрел украинских террористов в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В зоне проведения специальной военной операции под обстрел попала съемочная группа «Известий». У корреспондента Романа Польшакова диагностированы ранения. У оператора «Известий» Дмитрия Шикова также выявлены травмы и ранения.

Также под обстрел попали корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Второй корреспондент издания Ростислав Журавлев трагически погиб.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ атаковали село Журавлевка кассетными боеприпасами.

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