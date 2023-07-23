Очередное обострение болезни: Анна Семенович снова жалуется на здоровье

Недуг сказывается на внешности певицы, даже фильтры в соцсетях не помогают скрыть его следы на коже.

Певица Анна Семенович рассказала об обострении заболевания, из-за которого на ее лице появилась красная сыпь. Артистка предложила поклонникам задать вопросы в личном блоге, и один из них поинтересовался, что произошло с ее лицом. Звезда объяснила, что это дерматит, регулярно отравляющий ей жизнь. Из-за недуга исполнительница не пользуется косметикой, если того не требует работа.

«Анечка, подбородок красненький — это фильтр?» — поинтересовался фолловер.

«Это дерматит, он у меня обостряется после перелетов и концертного грима. Поэтому в обычной жизни я крашусь очень мало», — ответила Семенович.

Певица в последнее время часто жалуется фанатам на проблемы со здоровьем. То аллергия, то отравление, то несварение, то простуда после зажигательного отпуска. Недавно плохо было настолько, что пришлось вызывать врача — симптомы ОРВИ не поддавались самостоятельному лечению дома.

Семенович принципиально ничего не скрывает от своих почитателей. Instagram* / ann_semenovich

Не только болезни омрачают жизнь артистки, но и личные трагедии. Недавно она сообщила о смерти своего концертного директора Владимира Цапира. Мужчина на протяжении 20 лет работал бок о бок со звездой — начал карьеру ее водителем, а стал одним из главных компаньонов. Впервые Семенович пришлось одной отправиться на гастроли, так как взятых на себя обязательств не отменить.

После выступления певица решила восстановиться в родительском доме. Летом они живут на даче, которую селебрити называет своим местом силы. Семенович отпраздновала день рождения мамы за городом, показала поклонникам сад и огород, похвасталась выращенными матерью цветами. Несмотря на невзгоды, работа и внимание близких поддерживают артистку и дают силы трудиться дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович осадила стилиста Александра Рогова за критику ее гардероба.

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