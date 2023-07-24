«Старородящая»: Орлова поделилась трогательным фото моложавой мамы с дочерью

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Полина Долгова
Полина Долгова 913 0

Ольга Орлова опубликовала семейное фото мамы Галины с дочерью Анной

«Старородящая»: Орлова поделилась трогательным фото моложавой мамы с дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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75-летняя Галина Егоровна приехала в гости к наследницам на выходные.

Звезда «Дома-2» Ольга Орлова продолжает наслаждаться радостью материнства. Артистка публикует много контента в социальных сетях и показывает, как ее малышка Анна растет и развивается.

Экс-солистка группы «Блестящие» стала во второй раз мамой в феврале этого года. Она родила дочь от бизнесмена Валерия. Звезда не стала задерживаться в декрете, а за помощью обратилась к няне.

На днях 45-летняя женщина рассказала, что нянчиться с девочкой с радостью приезжает и бабушка. 75-летняя Галина Егоровна приехала в гости к наследницам на выходные. Певица опубликовала фото, на котором ее мама позировала с внучкой.

«Моя мама родила меня в 30. Тогда ее все считали старородящей», — подписала снимок дива.

Мама Ольги Орловой с внучкой Аней. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

К слову, поклонники заметили, что мать Орловой выглядит гораздо моложе своих лет.

Во время беременности Орлову подозревали в том, что женщина разыгрывает спектакль и на самом деле не сама вынашивает ребенка. Пользователи даже упрекали диву в том, что ее живот — накладной.

Однако после рождения малышки звезда «Дома-2» показала животик после кесарева сечения и пожаловалась на проблемы со здоровьем — у нее разошлись ребра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота.

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