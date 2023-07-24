«Меры принимаются»: Песков прокомментировал атаку беспилотников в Москве
Песков: все беспилотники, атаковавшие Комсомольский проспект в Москве, были нейтрализованы
Фото: 5-tv.ru
В Кремле оценили работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице.
Все беспилотники, атаковавшие Комсомольский проспект в Москве, были нейтрализованы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
Так он оценил работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице.
«Меры принимаются, что касается развития системы защиты, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа», — сказал Песков.
Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что от взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве выбито несколько окон.
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