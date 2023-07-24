Собянин: от взрыва беспилотника выбито несколько окон на Комсомольском проспекте

От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве выбито несколько окон. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — добавил градоначальник.

Кадры разрушений оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них — выбитые стекла в зданиях, а также работа специальных служб по устранению последствий происшествия.

От взрыва беспилотника выбито несколько окон на Комсомольском проспекте. Фото: 5-tv.ru

Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет. По сообщению Собянина, удары были зафиксированы в районе двух нежилых зданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма.