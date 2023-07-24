Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии

Сильный ветер переносит огонь по верхушкам деревьев.

Площадь пожаров в Якутии превысила 600 тысяч гектаров. Спасатели пытаются ликвидировать около 50 лесных очагов.

По данным республиканского управления МЧС, в тушении заняты почти 700 человек. С воздуха обстановку контролируют 17 самолетов, пять вертолетов Ми-8 сбрасывают воду на охваченные мощным пламенем участки.

Десятки добровольцев окапывают местность, чтобы не допустить распространение огня. Однако сильный ветер переносит его по верхушкам деревьев.

На всей территории Якутии действует особый противопожарный режим, а также режим чрезвычайной ситуации. Угрожающая ситуация — также в соседних Хабаровском крае и Амурской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в нескольких регионах России идет борьба с природными возгораниями. В Башкирии во время тушения чуть не погибли пожарные. Более 20 сотрудников МЧС попали в огненное кольцо. Им пришлось оставить технику и искать спасения в горах.