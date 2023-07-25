Интерес упал на четверть: россияне стали реже делать онлайн-покупки

У россиян заметно снизился интерес к интернет-покупкам. Число заказов на маркетплейсах за первые полгода снизилось сразу на четверть. При этом, ровно на столько же у российских покупателей вырос интерес к традиционным магазинам. Доля офлайн-шоппинга превысила 50%.

Лидерами продаж стали фастфуды — там средний чек составил 325 рублей. На втором месте супермаркеты, продуктовые магазины и рынки со средним чеком в районе четырехсот рублей.