Легко принять за другое: как распознать рак брюшной полости, пока не поздно

К каким тревожным сигналам в теле стоит прислушаться внимательнее?

Симптомы рака брюшной полости обычно проявляются на поздних стадиях. Об этом сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

К ним, уточнил он, можно отнести тошноту, регулярные запоры или диарею, боль в данной области, а также постоянные вздутия. Еще один тревожный сигнал — потеря аппетита, передает издание NEWS.ru.

«Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота — об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме. Проблема заключается в том, что проявления патологии неспецифичны, поэтому их можно легко принять за признаки других заболеваний», — сказал Черемушкин.

Желудок и кишка по своей природе способны растягиваться, добавил врач. Это позволяет опухоли увеличиться до размеров, которые затем перекрывают проходимость кишечной трубки.

Онкология в области брюшной полости представляет опасность в том числе из-за того, что ее тяжело диагностировать на ранних этапах. Методы, которые позволяют это сделать, включают в себя превентивный активный поиск недуга и регулярное диспансерное наблюдение, заключил Черемушкин.

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