«Катастрофические последствия»: чем грозят санкции против РФ всему миру

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Патрушев: санкционная война против России грозит катастрофой мирового продовольствия

«Катастрофические последствия»: чем грозят санкции против РФ всему миру

Фото: © РИА Новости / Darryl Dyck

Читайте нас в: Дзен Новости

Пока в мире нет острого недостатка продовольствия, однако все еще впереди.

Санкции против России грозят Европе и миру катастрофическими последствиями в продовольственном секторе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

На данный момент, по данным ООН, в мире нет острого недостатка продовольствия, однако все еще впереди.

«Ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора», — сказал Патрушев.

В частности, он отметил, что меры экономического давления против России привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен.

В заключении Патрушев отметил, что, несмотря на все созданные Западом трудности, из России в Африку было направлено свыше 12 миллионов тонн зерна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз продлил действие санкций против России на полгода.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Милле...

Последние новости

18:26
«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре
18:26
Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
18:20
В Крыму пройдет юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ»
18:13
«Новый коридор»: как Украина пытается искать пути для поставок зерна
18:05
Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?
17:57
Экологическое ЧП: массовый мор рыбы обнаружили в московской реке Десна

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
Точка Джо: отправят ли Байдена в отставку при помощи импичмента
Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео