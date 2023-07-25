«Катастрофические последствия»: чем грозят санкции против РФ всему миру

Патрушев: санкционная война против России грозит катастрофой мирового продовольствия
Фото: © РИА Новости / Darryl Dyck
Пока в мире нет острого недостатка продовольствия, однако все еще впереди.
Санкции против России грозят Европе и миру катастрофическими последствиями в продовольственном секторе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
На данный момент, по данным ООН, в мире нет острого недостатка продовольствия, однако все еще впереди.
«Ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора», — сказал Патрушев.
В частности, он отметил, что меры экономического давления против России привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен.
В заключении Патрушев отметил, что, несмотря на все созданные Западом трудности, из России в Африку было направлено свыше 12 миллионов тонн зерна.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз продлил действие санкций против России на полгода.
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