«Катастрофические последствия»: чем грозят санкции против РФ всему миру

Пока в мире нет острого недостатка продовольствия, однако все еще впереди.

Санкции против России грозят Европе и миру катастрофическими последствиями в продовольственном секторе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

На данный момент, по данным ООН, в мире нет острого недостатка продовольствия, однако все еще впереди.

«Ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора», — сказал Патрушев.

В частности, он отметил, что меры экономического давления против России привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен.

В заключении Патрушев отметил, что, несмотря на все созданные Западом трудности, из России в Африку было направлено свыше 12 миллионов тонн зерна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз продлил действие санкций против России на полгода.