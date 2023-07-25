Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП выше 2%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Показатель должен отыграть прошлогодние данные.

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП выше 2%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Президент России Владимир Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП выше 2%. На совещании по экономическим вопросам он выразил надежду, что показатель отыграет прошлогодние данные.

«Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Помните разные прогнозы и прогноз МВФ 0,7%, потом наши около 9%, мы с председателем правительства говорили недавно, будет, надеемся, будет больше 2%. Таким образом, полностью этот рост отыграет прошлогоднее снижение», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, российские компании на фоне санкций работают устойчиво и успешно преодолевают трудности.

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