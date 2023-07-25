Путин назвал работу российских компаний устойчивой и успешной

Российские компании на фоне санкций работают устойчиво и успешно преодолевают трудности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сфера финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития», — добавил российский лидер.

Между тем стало известно, что МВФ улучшил апрельский прогноз роста российской экономики в 2023 году до 1,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продолжает развиваться российская экономика.