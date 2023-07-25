Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

Раньше окончание работ ограничивалось 1 июля.

Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба НАК

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста. Информация следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что теперь ремонтные работы могут проводиться до 31 декабря текущего года. Раньше срок ограничивался 1 июля.

Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад не реагирует на теракт на Крымском мосту.

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