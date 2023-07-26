Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Бывшего военкома Одессы Борисова обвиняют в незаконном обогащении

Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
Украинский кризис

На Украине выясняют, кто «крышевал» чиновника, обогатившегося в ходе мобилизации более чем на пять миллионов долларов.

История «золотого» военкома из Одессы Евгения Борисова, задержанного на днях по подозрению в незаконном обогащении, показательна, так как отражает то, по каким правилам живет нынешняя Украина. Об этом пишет обозреватель EADaily Игорь Старокрымский.

Автор отмечает, что Борисова сгубило хвастовство. О несметных богатствах военкома сначала прознали украинские журналисты. Обратив внимание на его машину премиум-класса за 250 тысяч долларов, они провели расследование и нашли у военкома виллу в Испании стоимостью более трех миллионов евро и офисное помещение в Марбелье. Вся недвижимость, как и премиальные авто Борисова, была оформлена на его родственников. Сейчас военкома обвиняют в незаконном обогащении на общую сумму 188 миллионов гривен — около 5,13 миллиона долларов США.

Теперь, пишет автор статьи, интрига состоит в том, кто стоит за спиной «золотого» военкома. Ведь нет никаких сомнений, что у Борисова была «крыша», которая покрывала его махинации.

По мнению журналистов, миллионы военком «заработал» на торговле «белыми билетами». Отмечается, что Борисов и его «крыша» превратили Одессу за время военного конфликта в «город контрастов». С одной стороны, соцсети переполнены роликами о жестких задержаниях мужчин призывного возраста прямо на улицах Одессы. С другой — в клубах города ночи напролет гуляют другие призывники, подлежащие мобилизации.

Видимо, теперь на «золотого» военкома «повесят всех собак», в том числе, и «охоту за головами» для мобилизации в украинскую армию, заключает автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве задержали бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за незаконное обогащение, неявку на службу и уклонение от военной службы во время всеобщей мобилизации.

Тема:
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