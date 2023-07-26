Все вернется, но не сейчас: Райффайзенбанк приостановит покупку валюты у россиян

Мера является временной, но сроки неизвестны.

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года прекращает прием и покупку иностранной валюты у россиян в кассах банка. Об этом сообщается на сайте огранизации.

Речь идет о долларах США и евро. Мера является временной, но банк не готов говорить о сроках на данный момент.

«Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — говорится в сообщении.

Тем не менее, клиентам Райффайзенбанка по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, но с 1 августа банк увеличивает комиссию за внесение рублей на рублевый счет в своих отделениях.

До этого стало известно, что Райффайзенбанк с 3 июля 2023 года не сможет производить исходящие переводы в евро в другие банки, расположенные за границей. Трудности связаны с ограничениями, которые вводит сторона банков-корреспондентов. Условия будут распространяться как на физических лиц, так и на юридических, а также предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Райффайзенбанк с 3 июля будет ограничен в переводах в евро в ряд стран.