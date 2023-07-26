Все вернется, но не сейчас: Райффайзенбанк приостановит покупку валюты у россиян

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Райффайзенбанк с 1 августа на время прекратит прием и покупку долларов и евро у россиян

Все вернется, но не сейчас: Райффайзенбанк приостановит покупку валюты у россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Мера является временной, но сроки неизвестны.

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года прекращает прием и покупку иностранной валюты у россиян в кассах банка. Об этом сообщается на сайте огранизации.

Речь идет о долларах США и евро. Мера является временной, но банк не готов говорить о сроках на данный момент.

«Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — говорится в сообщении.

Тем не менее, клиентам Райффайзенбанка по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, но с 1 августа банк увеличивает комиссию за внесение рублей на рублевый счет в своих отделениях.

До этого стало известно, что Райффайзенбанк с 3 июля 2023 года не сможет производить исходящие переводы в евро в другие банки, расположенные за границей. Трудности связаны с ограничениями, которые вводит сторона банков-корреспондентов. Условия будут распространяться как на физических лиц, так и на юридических, а также предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Райффайзенбанк с 3 июля будет ограничен в переводах в евро в ряд стран.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

14:44
Не имеет права оперировать? Хирург Хайдаров не проходил подготовку в ординатуре
14:38
«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года
14:31
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
14:26
Ни одно министерство не поддержало ускоренную выдачу загранпаспорта в РФ
14:20
Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы
14:07
Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук объявлены в розыск

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео