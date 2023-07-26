Путин: доллар сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы

Между тем страны БРИКС развивают торговлю в национальных валютах.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Доллар в международных финансах сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Банка развития БРИКС Дилмой Руссеф.
Президент затронул тему развития финансового института в нынешних реалиях.
«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — подчеркнул Путин.
При этом глава государства отметил, что члены союза не дружат против кого-то в вопросах финансов, а работают в интересах друг друга, а также развивают торговлю в национальных валютах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, доллар себя серьезно дискредитировал, доказал свою ненадежность.
- 26 июл
- Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов
- 24 июл
- Патрушев отправится в ЮАР для переговоров с коллегами из стран БРИКС
- 23 июл
- Макрона и лидеров США и Великобритании не пригласили на саммит БРИКС
- 20 июл
- Стало известно количество стран, желающих вступить в БРИКС
- 20 июл
- Лавров примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС
- 19 июл
- Европейское фиаско: что показали итоги саммита ЕС и Латинской Америки
- 19 июл
- Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
- 9 июл
- Президент ЮАР Рамапоса: саммит БРИКС в августе будет очным
- 29 июн
- Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
- 27 июн
- В ЮАР прокомментировали возможное участие Путина в саммите БРИКС
Читайте также
73%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?