Путин: доллар сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы

Доллар в международных финансах сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Банка развития БРИКС Дилмой Руссеф.

Президент затронул тему развития финансового института в нынешних реалиях.

«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что члены союза не дружат против кого-то в вопросах финансов, а работают в интересах друг друга, а также развивают торговлю в национальных валютах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, доллар себя серьезно дискредитировал, доказал свою ненадежность.