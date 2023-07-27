Путин: Россия поставит в Африку мобильные лаборатории для борьбы с инфекциями

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 22 0

Наша страна планирует подготовить даже специалистов.

Путин: Россия поставит в Африку мобильные лаборатории для борьбы с инфекциями

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поставит в Африку мобильные лаборатории для борьбы с инфекциями. Об этом он заявил на форуме «Россия-Африка».

«Россия поставит десять мобильных лабораторий и подготовит сотни специалистов в рамках совместной с Африкой программы борьбы с инфекциями», — заявил Путин.

До этого Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. Развитие коснется и общеобразовательных процессов, так как Россия готова открыть в Африке школы с изучением предметов на русском языке, а также подготовить преподавательский состав.

Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка.

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