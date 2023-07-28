Хроники апокалипсиса: мощный шторм обрушился на Севастополь

Эфирная новость 241 0

Шторм с градом обрушился на Севастополь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

За полтора часа в городе выпала половина месячной нормы осадков.

Мощный шторм с градом обрушился этой ночью и на Севастополь. Частные дома и подъезды затопило, в нескольких районах пропало электричество.

А на одной из улиц и вовсе рухнула бетонная облицовка здания, причем прямо на детскую площадку. Синоптики говорят, что за полтора часа на город обрушилась половина месячной нормы осадков, и до утра дождь точно не закончится. Масштабы стихии оценил корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва постепенно приходит в себя после потопа — столицу накрыл самый мощный дождь за последние почти 40 лет. Синоптики зафиксировали рекордный уровень осадков.

Всего за несколько часов выпало больше половины месячной нормы. Залило станции метро, подземные переходы, под воду ушли парковки вместе с машинами.

Тема:
Погода
28 июл
Тепловой взрыв: как в Европе и США борются с экстремальной жарой
28 июл
Погодный апокалипсис: на Севастополь обрушились ливни с грозами и градом
27 июл
В аэропортах Москвы откладывают вылеты из-за мощного ливня с ветром
27 июл
Это не конец: когда дожди уйдут из Москвы и Подмосковья
27 июл
Можно было плавать: как Москва пережила рекордные ливни
26 июл
Все уплыло: сильнейший с конца XIX века ливень прошел в Москве
26 июл
Жары не дождались: сильные дожди вновь накрыли Москву
26 июл
«Суровый балканец»: жителей России предупредили о тропических ливнях
26 июл
Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов
26 июл
В Москве ожидается потепление до 27 градусов
+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

11:50
Российские бойцы уничтожили группу иностранных наемников в зоне СВО
11:39
Обнажившаяся Толкалина ответила на критику: «Жаль, что вы так не любите меня»
11:36
«Продолжим поддерживать»: Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозтоваров
11:29
Путин анонсировал возобновление работы двух посольств России в Африке
11:26
РФ с уважением относится к планам стран Африки по урегулированию конфликта на Украине
11:24
РФ и страны Африки не приемлют односторонние санкции против государств

Сейчас читают

«Был одинок, испытывал трудности»: какими были последние годы актера Бабенко
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
«Дети — это мои учителя»: как Юта поменяла свое отношение к жизни
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео