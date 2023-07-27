Это не конец: когда дожди уйдут из Москвы и Подмосковья

Эфирная новость 45 0

Корреспондент «Известий» показал последствия ливней в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Какие прогнозы делают синоптики?

Москва постепенно приходит в себя после потопа — столицу накрыл самый мощный дождь за последние почти 40 лет. Синоптики зафиксировали рекордный уровень осадков.

Всего за несколько часов выпало больше половины месячной нормы. Залило станции метро, подземные переходы, под воду ушли парковки вместе с машинами.

И это еще, как уточняется, не конец. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков продолжит тему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дождей в Москве было настолько много, что количество осадков превзошло все ожидания. Как отмечают эксперты, прошедший ливень был сильнейшим с конца XIX века.

Больше всего пострадал от «ливня века» Можайский район. Впрочем, благодаря оперативным действиям городских служб, последствия дождя в основном удалось ликвидировать.

Тема:
Погода
27 июл
Можно было плавать: как Москва пережила рекордные ливни
26 июл
Все уплыло: сильнейший с конца XIX века ливень прошел в Москве
26 июл
Жары не дождались: сильные дожди вновь накрыли Москву
26 июл
«Суровый балканец»: жителей России предупредили о тропических ливнях
26 июл
Жаркое лето: россиян предупредили о температуре до +39 градусов
26 июл
В Москве ожидается потепление до 27 градусов
24 июл
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
24 июл
Астрахань накрыл внезапный ураган с мощным ливнем
22 июл
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
21 июл
До 42 градусов в тени: жара обрушилась на популярные курорты Турции
+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

20:28
Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25% годовых
20:17
Госпитализированный актер Игорь Ясулович находится в сознании
20:09
«Им я очень благодарна»: с кем разведенная Зара оставляет своих детей
19:56
«Не в тренде»: почему Карина Кросс не зацикливается на своем внешнем виде
19:40
Он тоже русский: встреча медведя и жителей Камчатки шокировала интернет
19:33
Ушел навсегда? В ВОЗ озвучили данные по COVID-19 за месяц

Сейчас читают

«Мы делали свою работу»: журналисты «Известий» раскрыли подробности удара ВСУ по СМИ
«Своеобразная жертва»: почему Никас Сафронов ни разу не был в браке
«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео