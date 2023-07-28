Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг

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Reuters: ЕК отказала Украине в покрытии транспортных расходов по экспорту зерна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Кажется, в Брюсселе лишь на словах радеют за беднейшие страны континента.

На саммите «Россия — Африка» вопрос поставок продовольствия в Африку после прекращения «черноморской инициативы» стал одним из ключевых.

Между тем, Еврокомиссия, которая на словах так радеет за беднейшие страны континента, отказалась покрыть транспортные расходы Киева на экспорт зерна по новым маршрутам. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что украинский Минсельхоз после приостановки зерновой сделки обратился за помощью в Брюссель, прося заплатить за перевозку по так называемым «маршрутам солидарности».

Они предусматривают альтернативные сухопутные и речные пути транспортировки в Европу в обход Черного моря. В Киеве подсчитали, что дополнительные расходы составят до 40 долларов за тонну.

Однако, как пишет агентство, чиновники Еврокомиссии отказали. При этом пять стран Восточной Европы и без того запретили импорт украинской сельхозпродукции через свою территорию.

Тема:
Украинский кризис
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