Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Алены Коршенко

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказали историю Алены из Краснодарского края.

У девочки страшный диагноз — муковисцидоз. Каждый день она переносит десятки процедур, но сейчас сопутствующие заболевания окончательно подкосили здоровье школьницы. Нужна дорогостоящая и многомесячная терапия, стоимостью больше миллиона рублей.

И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили два миллиона 997 тысяч 363 рубля. Большое вам спасибо!