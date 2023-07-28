Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Алены Коршенко
Благодаря зрителям получилось спасти жизнь и здоровье девочки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказали историю Алены из Краснодарского края.
У девочки страшный диагноз — муковисцидоз. Каждый день она переносит десятки процедур, но сейчас сопутствующие заболевания окончательно подкосили здоровье школьницы. Нужна дорогостоящая и многомесячная терапия, стоимостью больше миллиона рублей.
И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили два миллиона 997 тысяч 363 рубля. Большое вам спасибо!
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