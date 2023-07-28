Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Алены Коршенко

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Благодаря зрителям получилось спасти жизнь и здоровье девочки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказали историю Алены из Краснодарского края.

У девочки страшный диагноз — муковисцидоз. Каждый день она переносит десятки процедур, но сейчас сопутствующие заболевания окончательно подкосили здоровье школьницы. Нужна дорогостоящая и многомесячная терапия, стоимостью больше миллиона рублей.

И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили два миллиона 997 тысяч 363 рубля. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
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