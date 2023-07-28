Стала известна причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Андрея Бабенко

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Полина Долгова
Полина Долгова 28 0

Актер «Улицы разбитых фонарей» 47-летний Андрей Бабенко покончил с собой

Стала известна причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Андрея Бабенко

Фото: Кадр из сериала «Подсудимый», реж. Максим Бриус, 2019 г.

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Непонятно, сколько остывшее тело звезды «Улицы разбитых фонарей» пролежало в квартире.

Российский актер Андрей Бабенко, более известный по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны», скончался в возрасте 47 лет.

Последние годы он жил и работал в Санкт-Петербурге, его нашли мертвым в собственной квартире. Причина смерти — самоубийство, пишет издание «ИА Регнум».

Непонятно, сколько его остывшее тело пролежало в квартире, так как у него не было родственников, а дружил он с ограниченным кругом лиц.

Те, кто спохватился о пропаже приятеля, рассказали, что актер переживал из-за нехватки средств для существования. И также не мог смириться с одиночеством. Нередко ему давали в долг друзья и коллеги.

На 26-е июля у Бабенко были запланированы съемки в эпизоде нового сериала, но артист не появился на площадке, поэтому все забили тревогу.

По словам режиссера Максима Бриуса, ближайшего друга Андрея Бабенко, в последнее время погибшему приходилось подрабатывать курьером.

«У Андрея не было ни жены, ни матери, ни детей. Он был абсолютно одинок. О его смерти узнали на съемочной площадке. Он был очень ответственный, но на съемку не пришел. Вся съемочная группа стала ему звонить, но он трубку не брал — он был уже мертв», — сообщил кинематографист.

Свои первые роли Бабенко получил в Мурманском областном драматическом театре, где служил искусству с 1997 по 2004 год.

За свою карьеру он принимал участие в таких известных проектах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и «Высокие ставки», где исполнил эпизодические роли. Всего в его фильмографии более 110 ролей.

Ранее 5-tv.ru писал, какими были последние годы актера Бабенко.

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