«Гордость нашей страны»: Путин пообщался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Путин пообщался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Разговор прошел по видеосвязи из-за насыщенного графика президента, который находится в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин провел беседу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Встреча прошла в режиме видеоконференции, график главы государства был перестроен, чтобы многодетным семьям долго не пришлось ждать.

«Такие семьи, как ваши, — гордость нашей страны», — заметил в разговоре президент.

Глава государства добавил, что многодетные семьи также являются лучшим примером для россиян.

«Глядя на вас, все понимают, насколько значимы и ценны в жизни родительское, семейное счастье. Что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, что таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, какой совет про семейную жизнь дал Путин.

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае
18:00
Вода — парное молоко: чем китайские курорты могут завлечь туристов из России
17:42
«Гордость нашей страны»: Путин пообщался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»
17:21
Звездный адвокат Жорин о пластических операциях: мужчинам это не нравится
16:54
Сын президента Колумбии Петро с бывшей женой арестованы по делу об отмывании денег
16:40
Молодая девушка погибла во время шторма в Сочи

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Он в гневе и смятении»: что чувствует Зеленский из-за уничтоженных ракет HIMARS
«Я не убиваю фламинго!» — Анна Асти оправдалась за свой райдер
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео