В Киеве начали демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать»
Власти украинской столицы намерены установить на памятнике украинский трезубец.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev
Власти Киева приступили к демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать», чтобы позднее заменить его на украинский трезубец. Кадры начавшихся работ появились в соцсетях.
До этого государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение властям столицы на внесение изменений в памятник, хотя специалисты неоднократно заявляли, что подобные действия могут нарушить устойчивость памятника.
Тем временем, по данным Sputnik, минкульт Украины забраковал сталь, которую завод «Запорожсталь» подготовил для трезубца на щит монумента «Родина-мать». Причина в том, что материал якобы не отвечает техническим требованиям. Для изготовления трезубца необходима та же сталь, из которой сделан сам памятник. В ведомстве решили, что подойдет европейский металл.
Монументальная скульптура «Родина-мать» авторства народного художника СССР Евгения Вучетича установлена в Киеве на правом берегу Днепра. Памятник был открыт ко Дню Победы в 1981 году. Киевская «Родина-мать» считается пятой по величине статуей в мире и самой высокой на территории Украины и Европы — ее высота с постаментом достигает 102 метров.
Герб Советского Союза размещен на щите размером 13×8 метров, который статуя держит в левой руке. Вес герба — 13 тонн. Работы по его замене на украинский трезубец в рамках так называемой деккомунизации планируется завершить к середине августа 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Киева потребовали преобразить скульптуру «Родина-мать» в мужской образ, так как первоначальный замысел и советская эстетика монумента якобы не отвечают «современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества». Статую предлагалось переделать под монумент архистратигу Михаилу, убрав у нее женскую грудь.
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