Путин прокомментировал перенос Рождества на Украине: «Они и церковь уничтожают»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Владимир Путин заявил, что церковь на Украине уничтожают

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; 5-tv.ru

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Президент РФ связал решение киевского режима с продолжающимся веками противостоянием католической и православной церквей.

Решение о переносе празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря — одно из последствий продолжающегося веками противостояния католической и православной церквей. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока о решении Киева следовать григорианскому календарю. Комментарий прозвучал в рамках пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка», состоявшегося в Петербурге.

«Они и церковь (православную. — Прим. ред.) уничтожают. Это — верный признак того, что происходило веками, и связано это с отношениями между католической церковью и православной. Вот они, судя по всему, туда вот скатываются», — заявил президент.

Одновременно с новостями о переносе празднования Рождества стало известно, что на монументе «Родина-мать» в Киеве планируют заменить советский герб на украинский трезубец. Кроме того, название памятника изменится — на «Украина-мать». По мнению Путина, причина не только в желании больнее ударить по русским людям, живущим в Незалежной, но и в радикальных способах обозначить собственную идентичность.

«Все бы ничего, чего здесь плохого-то, Украина независимое государство с 1991 года. И это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность должны искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?» — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что формирование независимой Украины происходит варварскими методами, на основе опыта уничтожения миллионов людей всех национальностей. По его мнению, люди, которые стоят у власти и пользуются этими методами, поразительно глупы. Ведь их используют исключительно как инструмент борьбы с Россией. Прежде Запад орудовал террористическими организациями в разных частях света, а сегодня — руками националистически настроенных представителей киевского режима.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал позором для США поддержку нацистского режима на Украине.

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