Это было страшно: в Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
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В Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
Фото: МЧС России
Все люди отдыхали в озера Яльчик и даже не подозревали о грядущей опасности.
Число погибших в результате разгула стихии в Республике Марий Эл возросло до восьми человек. Об сообщили в оперативных службах.
По официальным данным, после урагана были госпитализированы еще десять человек. Они получили различные травмы и ранения.
Известно, что все вышеуказанные люди отдыхали в непосредственной близости от озера Яльчик, когда там внезапно начался сильнейший шторм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек.
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