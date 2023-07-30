В ДНР наградят экипаж танка, разгромившего колонну техники ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 142 0

Российский Т-80 в одиночку подбил два танка и несколько БМП противника в одном бою.

В ДНР наградят экипаж танка, разгромившего колонну техники ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Экипаж российского танка, который остановил атаку колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, наградят. Соответствующее поручение дал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», — написал он в Telegram.

Накануне в сети появились снятое оператором дрона видео, на котором российский Т-80 в одиночку противостоит колонне украинской техники из двух танков и шести боевых машин пехоты (БМП). Вступив в неравный бой, российский танк уничтожил оба танка и несколько БМП противника, после чего вернулся на свои позиции, не получив ни одного повреждения.

Как сообщило РИА Новости со слов командира отличившегося подразделения, в одном бою экипаж танка уничтожил в общей сложности семь единиц бронетехники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены начать поставлять танки Abrams киевскому режиму уже в сентябре текущего года. Известно, что в первой партии ВСУ получат шесть-восемь танков, всего же планируется передать боевикам 31 танк — один батальон.

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