Стало известно, когда США отправят на Украину танки Abrams

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 802 0

Politico: США намерены начать поставлять на Украину танки Abrams в сентябре

Стало известно, когда США отправят на Украину танки Abrams

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Löb

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Тема:
Спецоперация

Но смогут ли боевики сразу начать управлять боевыми машинами?

Американцы намерены начать поставлять танки Abrams киевскому режиму уже в сентябре текущего года. Но до этого они пройдут модернизацию в Германии, пишет газета Politico.

Уточняется, что США планируют поставить первой партией шесть-восемь танков. Всего же планируется передать боевикам 31 танк, что равняется одному батальону.

Однако, как отмечает издание, перед началом эксплуатации неонацистам нужно пройти курс обучения длительностью в десять недель. Возможно, обучение будет проходить на военной базе Графенвер в Германии. Как сообщил источник СМИ, завершить его также, как и модернизацию машин, намерены в августе.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план украинского контрнаступления, которое продолжается около двух месяцев с почти нулевым результатом, был разработан с участием США и Великобритании.

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