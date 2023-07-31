Попытка заглянуть в будущее: в Калужской области прошел фестиваль «Архстояние»

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В Калужской области завершился фестиваль «Архстояние»

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Темой мероприятия в этом году стала «Игра в предсказание».

Яркие инсталляции, необычные перформансы и театрализованные представления. В Калужской области завершился крупнейший в Европе фестиваль ландшафтных арт-объектов «Архстояние».

Темой этого года стала «Игра в предсказание», попытка с помощью искусства заглянуть в будущее. Как это удалось и что впечатлило больше всего, расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru писал, что 4 ноября 2023 года в Москве на территории ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено указом президента Российской Федерации и продлится до 12 апреля 2024 года.

Все 89 субъектов России будут представлены в Павильоне 75. Так, Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину.

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