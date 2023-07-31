Как животные: СК проверит информацию об избиении пациента бригадой скорой помощи

Медики якобы не оказали пациенту необходимую помощь, а накинулись на пострадавшего.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту избиения пациента работниками скорой помощи, пишет официальный Telegram-канал ведомства.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ. Так выяснилось, что сотрудники скорой помощи нарушили свои обязанности. Как указывается в ведомстве, медики не оказали пациенту необходимую помощь, а также применили к мужчине физическую силу.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, врачи пинали мужчину, били его по лицу и лили на голову воду. Таким образом они якобы пытались поднять пострадавшего, а потом просто-напросто начали глумиться.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка на нарушение части первой статьи 124 Уголовного кодекса РФ — «Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или специальным правилом».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову донести о ходе проводимой процессуальной проверки.

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